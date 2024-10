Ex-dirigentes do Inter e do Sindiclubes são condenados a 16 anos de prisão

O ex-vice-presidente jurídico do Inter Marcelo Castro foi condenado a 16 anos e quatro meses de prisão em regime fechado em um desdobramento da operação que apura irregularidades da gestão 2015 e 2016. Em decisão nesta terça-feira (8), a Justiça considerou o dirigente culpado por apropriação indébita de mais de R$ 1,144 milhão pagos pelo clube ao Sindiclubes. A condenação prevê ainda 270 (duzentos e setenta) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um salário mínimo (piso nacional) vigente à época do fato.