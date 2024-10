Atacante do Remo, Ricardo Emanuel Alcântara Paiva, conhecido como Ricardinho, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (7), em Marituba, região metropolitana de Belém, no Pará. Além do atleta, dois homens identificados como Daivison Lucas da Silva Braga e Flávio de Jesus de Souza também foram assassinados. A Polícia Civil paraense informou que apura o caso, e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.