Especialista em clássicos, Borré é a arma do Inter para o Gre-Nal 443

Borré não estava no que, possivelmente, foi o clássico local mais importante da história do futebol sul-americano. Por conta de um cartão amarelo na partida de ida, na Bombonera, o atacante não pôde ajudar em campo o seu River Plate a vencer o Boca Juniors no Santiago Bernabeu e conquistar a Libertadores de 2018. Seis anos depois da glória eterna em Madri, o colombiano vai conhecer mais uma rivalidade ferrenha. Com sete meses de Inter, é hora de aparecer no Gre-Nal.