Recuperado de lesão, o atacante Rafael Borré está confirmado no ataque titular do Inter para o Gre-Nal de sábado (19). Já o zagueiro Rogel e o volante Fernando ainda dependem de uma liberação do departamento médico. Porém, além da questão técnica, o Roger Machado leva em conta a bola aérea e a condição física dos atletas para definir a equipe.