Irmã de Farroupilha premiada pela ONU recebe homenagem da congregação scalabriniana em Caxias

Neste sábado (19), o Centro de Eventos São Carlos, em Caxias do Sul, realiza um evento para a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas, com a comemoração dos jubileus de 80, 75, 60, 50 e 25 anos de vida religiosa de 14 irmãs. Entre as jubiladas, estará Irmã Rosita Milesi, que neste mês foi reconhecida como Laureada Global do Prêmio Nansen sobre Refugiados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) de 2024.