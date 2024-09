Convocado Notícia

Rochet se apresenta à seleção do Uruguai e deve desfalcar o Inter no Brasileirão

Uruguaios vão enfrentar a Venezuela em 10 de setembro, um dia antes do duelo do Colorado com o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

03/09/2024 - 13h25min Atualizada em 04/09/2024 - 10h55min