O lateral argentino Braian Aguirre, anunciado pelo Inter na noite de segunda-feira (3), oferecerá para Roger Machado uma versatilidade de opções para atuar na equipe. Lateral direito de origem, o argentino de 24 anos pode jogar também na esquerda e no meio-campo. Ele desembarca no Beira-Rio após ter disputado quase 150 jogos com a camisa do Lanús.