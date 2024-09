Após a parada na data Fifa, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (11), às 19h30min, para encarar o Fortaleza em um dos jogos atrasados por conta da enchente no Rio Grande do Sul. Adversário colorado, o time treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda vem ao Beira-Rio com a possibilidade de retomar a liderança do Brasileirão.