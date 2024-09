A fase do Inter mudou decisivamente. O 3 a 1 sobre o São Paulo no Morumbi (gols de Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick) manteve o time de Roger Machado na oitava posição e diminuiu para um ponto a distância para o G-6. O Colorado pode entrar no grupo da Libertadores 2025 se ganhar do Bragantino na quarta-feira (25), na recuperação de uma das partidas adiadas.