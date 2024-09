O retorno do camisa 10 é a atração da noite desta quarta (11) no Beira-Rio. A partir das 19h30min, contra o Fortaleza, Alan Patrick volta aos titulares do Inter após um mês e meio. Ele entra na vaga de Wesley, suspenso, e tenta recuperar espaço com companheiros (e concorrentes) que não têm dado margem para a disputa.