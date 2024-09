O zagueiro Clayton Sampaio foi apresentado como novo jogador do Inter nesta terça-feira (10), no Beira-Rio. O defensor de 24 anos chega do futebol português e usará a camisa 20 no Colorado. Seu contrato vai até dezembro de 2028. Na apresentação, o atleta falou sobre suas características e celebrou a oportunidade de estar vestindo a camisa do Inter.