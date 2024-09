Oficializado como novo zagueiro do Inter, Clayton Sampaio chega ao Beira-Rio como atleta de pouco cartaz no futebol brasileiro. Prova disso é que, no mesmo texto em que comunicou sobre a contratação, o Inter trouxe estatísticas do jogador na última temporada, como porcentagem de vitórias em duelos aéreos (58%), média de bolas recuperadas (cinco) e precisão de passes na saída de bola (84%). Dados incomuns para um anúncio oficial.