O Inter segue sem vencer no Brasileirão. São sete rodadas sem conquistar os três pontos. A última vitória ocorreu em 22 de junho, contra o Grêmio, pela 11ª rodada. Neste domingo (4), diante do Palmeiras, o Colorado saiu na frente do placar, mas acabou sofrendo o 1 a 1 nos minutos finais.