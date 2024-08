O Inter esteve perto de quebrar sua sequência sem vitória neste domingo (4), diante do Palmeiras, no Beira-Rio. O Colorado derrotava o atual bicampeão brasileiro até os 41 minutos do segundo tempo, mas acabou cedendo o empate. Com o resultado, o time gaúcho agora acumula 11 jogos sem vencer. Quatro deles já são sob o comando de Roger Machado. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto.