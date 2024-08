Em busca de uma reposição para a provável saída de Vitão, o Inter está próximo de anunciar o uruguaio Agustín Rogel. O zagueiro de 26 anos estava no Hertha Berlim, da Alemanha, e deve assinar contrato de empréstimo com o Colorado. A informação da negociação foi dada em Zero Hora pelos colunistas Vaguinha e Eduardo Gabardo.