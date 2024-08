A prioridade do Inter no mercado de transferências nesta janela é fechar com laterais-direitos. Nathan, de 22 anos, do Santos, deve preencher uma lacuna a nível de grupo, mas um titular deverá ser buscado. Com isso, estrangeiros são prospectados pela direção colorada, e dois nomes foram sondados nos últimos dias: Juan Barinaga, do Belgrano, e Braian Aguirre, do Lanús.