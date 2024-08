Apesar das especulações vindas de Buenos Aires sobre um acerto iminente com o River Plate, o lateral-direito Bustos esteve presente na reapresentação do Inter na tarde desta terça-feira (6), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Mas esta não foi a única notícia da atividade, que ainda contou com o retorno de dois lesionados e esboço de time.