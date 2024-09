As três razões que fazem o Inter comemorar o empate com o Cruzeiro

Por três razões, o Inter deixa Belo Horizonte comemorando o empate em 0 a 0 com o Cruzeiro. Uma é o cenário do jogo: com um a menos desde meia hora do primeiro tempo e um pênalti defendido. Outra é que havia vencido esse mesmo adversário no domingo passado (25). E a terceira: dos cinco jogos que ficaram atrasados por causa das enchentes, disputou dois e obteve quatro pontos. Restam ainda Flamengo e Fortaleza em casa mais Bragantino fora. Com o resultado, a equipe permanece na 11ª posição, agora com 29 pontos e ainda devendo três jogos na relação com as 24 rodadas de Brasileirão.