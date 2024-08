Depois de pouco menos de um mês e meio afastado dos gramados, o meio-campista Aránguiz voltou a atuar. Negociado pelo Inter com a Universidad do Chile, o chileno entrou em campo contra o Colo-Colo, no último domingo (11), e atuou por 45 minutos. Após o duelo, ele rebateu as críticas feitas pela torcida colorada sobre sua condição física.