Enner Valencia e Bustos devem retornar ao time titular do Inter para o confronto contra o Rosario Central, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (23). A dupla, que ficou fora da derrota para o Botafogo no último sábado, pelo Brasileirão, participou dos treinos do Colorado neste domingo (21), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.