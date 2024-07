Abel Braga é personagem importante da história do Inter. Foram sete passagens como técnico. Na mais vitoriosa, de 2006 a 2007, conquistou os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes. A última vez como treinador colorado ocorreu entre o fim de 2020 e o início de 2021. Em uma temporada que ultrapassou a virada do ano, por conta da pandemia do coronavírus, quase levou a equipe à conquista do Brasileirão.