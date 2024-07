A vitória no Gre-Nal 442, no final de junho, retomou a expectativa no Inter para a temporada após a enchente no RS. Contudo, este potencial foi por água abaixo logo nos compromissos seguintes: sete jogos consecutivos sem ganhar, com direito a eliminação na Copa do Brasil e demissão do técnico Eduardo Coudet. É a pior sequência colorada depois de superar o rival no clássico em todo o século.