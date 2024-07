Inter aguarda vendas de jogadores para projetar novos investimentos no elenco

A direção colorada garante seguir analisando o mercado em caso de necessidade de busca por reforços. Com a reabertura da janela de transferências, existe a possibilidade de saídas de jogadores. Os zagueiros Vitão e Robert Renan, o volante Matheus Dias e o atacante Wanderson, por exemplo, são jogadores que podem deixar o Beira-Rio em caso de boas ofertas do Exterior. Neste momento, no entanto, os dirigentes ainda aguardam propostas oficiais para que esses negócios sejam concretizados.