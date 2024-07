Foi a mais intensa das semanas que viveu o Inter em 2024. De quarta, 10 de julho, a quarta, 17, o clube passou por uma revolução. De Eduardo Coudet, expectativas de títulos e três competições, passou a ter Roger Machado, com Paulo Paixão e uma tentativa de recontratar Abel Braga, já eliminado da Copa do Brasil, ameaçado na Sul-Americana e no meio da tabela do Brasileirão. A seguir, Zero Hora conta como foram os sete dias que sacudiram o Beira-Rio.