O gigante erguido sobre as águas reabre suas portas ao povo neste domingo (7). Depois de ficar 70 dias fechado em consequência das enchentes, o Beira-Rio volta a receber o Inter. Às 18h, os colorados contam com sua casa para enfrentar o Vasco pela 15ª rodada do Brasileirão. A recuperação do estádio foi fruto de planejamento, resistência, trabalho intenso e dedicação. A reabertura é um símbolo da retomada do RS dois meses após o caos.