Revelado pelo Inter e peça importante na conquista do Mundial de Clubes de 2006, Luiz Adriano está com 37 anos e próximo do fim da sua carreira, mas ainda atuando por um time da elite do futebol brasileiro. O atacante defende o Vitória, após ter retornado ao Colorado em 2023 e ter jogado poucas partidas do Gauchão deste ano.