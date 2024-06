Foi um dia de Porto Alegre, Menino Deus, Parque Marinha do Brasil o entorno do Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. A invasão de colorados ao sul de Santa Catarina marcou o empate do Inter com o São Paulo em 0 a 0 pela oitava rodada do Brasileirão. Foi esse resultado que impediu uma noite perfeita, de confraternização, festa e reconhecimento entre time e torcida.