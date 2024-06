Esta sexta-feira (7) marca os 10 anos da morte de Fernandão. Para homenagear um dos maiores nomes da história do Inter, GZH produziu um podcast especial para relembrar os grandes momentos do camisa 9. No programa, você confere a trajetória de Fernandão no Beira-Rio, desde a chegada, passando pelos gols históricos, as conquistas da Libertadores e do Mundial e o adeus precoce. A apresentação é de Pedro Ernesto Denardin.