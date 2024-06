Os torcedores que quiserem acompanhar a partida do Inter contra o São Paulo já podem adquirir seus ingressos. Jogando como mandante, o Colorado irá receber o clube paulista no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, na próxima quinta-feira (13), às 20h, pela oitava rodada do Brasileirão. A projeção é de 18 mil pessoas.