Mais uma página do futebol de prosa do Inter de Eduardo Coudet será escrita na noite desta quarta-feira (26), em Criciúma. Contra o Atlético-MG, às 21h30min, os ingredientes das últimas atuações devem ser repetidos, reforçados pelas características do adversário da 12ª rodada do Brasileirão. Desde a retomada dos jogos, o time colorado foge das características idealizadas pelo seu treinador.