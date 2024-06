Pontos que escapam no fim podem fazer falta em um campeonato tão parelho quanto o Brasileirão. Na quarta-feira (26), o Inter amargou a terceira derrota na competição ao levar 2 a 1 do Atlético-MG, em Criciúma. O gol que decidiu a partida saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Na derrota para o Vitória, na Bahia, ocorreu uma situação parecida, gol no final. O time gaúcho também foi batido pelo Athletico-PR, que marcou aos 26 minutos da etapa final.