No quinto jogo como mandante longe do Beira-Rio, o Inter foi superado pelo Atlético-MG. O Colorado perdeu, por 2 a 1, no Heriberto Hülse, em Criciúma, na noite desta quarta-feira (26). Com o resultado, o time de Eduardo Coudet perdeu a chance de entrar no G-6 do Brasileirão.