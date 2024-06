A venda de Mauricio para o Palmeiras tem um significado importante para o cofres do Inter. Para atingir o equilíbrio financeiro na temporada, o clube projeta R$ 135 milhões em vendas de jogadores neste ano de 2024. Com a negociação junto ao Palmeiras superando os R$ 45 milhões, a expectativa é de que outras negociações ocorram até dezembro para bater a meta. Jogadores como Vitão e Bustos, por exemplo, já receberam fortes sondagens do exterior.