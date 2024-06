Com a inutilização do Beira-Rio devido à enchente, o Inter escolheu o Orlando Scarpelli, em Florianópolis, como "casa" para o confronto contra o Corinthians, nesta quarta-feira (19). Apesar de ser a primeira vez que o Colorado jogará como mandante no estádio que pertence ao Figueirense, o clube gaúcho já soma 17 jogos no palco deste duelo.