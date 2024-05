Com o adiamento do jogo contra o Real Tomayapo, o Inter alterou a programação de treinos mais uma vez. Agora, além de cancelar a atividade que estava agendado para este domingo (5), o Colorado mudou também o local da atividade de segunda-feira (6), quando o elenco se reapresentará diretamente no complexo esportivo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).