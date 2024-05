Em meio à tanta tragédia causada pela enchente, ao trauma ter de deixar a casa às pressas com a água batendo no peito, à aflição de ter perdido praticamente tudo o que tinha e da dor de ainda terem levado o pouco que havia restado, Yuri Kaiper, 23 anos, encontrou forças para se sentir grato. Ele é o jovem que, nesse desastre infinitamente maior do que qualquer outro provocado pelo seu clube do coração, pediu um autógrafo para D'Alessandro.