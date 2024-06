O primeiro trabalho do Inter exclusivo para pegar o Cuiabá foi realizado nesta quarta (29), em Itu, no interior de São Paulo. A atividade teve dois atacantes que estavam em transição do DM para o campo: Wanderson e Lucca. A dupla pode encorpar a delegação na viagem ao Mato Grosso. Já o time titular deverá ter alterações pela sequência de compromissos.