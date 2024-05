Adversário do Inter na próxima terça (28), às 21h30min, em Barueri, pela Copa Sul-Americana, o Belgrano conquistou, antes da viagem ao Brasil, sua primeira vitória no atual Campeonato Argentino. Na sexta (24), a equipe venceu o Central Córdoba por 2 a 1, de virada, em sua casa. Para o confronto com o Colorado, o técnico Juan Cruz Real não contará com seu artilheiro Franco Jara, lesionado.