A imagem do presidente Alessandro Barcellos com outros integrantes da diretoria nas arquibancadas do Estádio Jocay, comemorando o gol de Wesley, que abriu o placar na vitória do Inter sobre o Delfin, nesta quinta (25), chamou atenção e despertou curiosidade nas redes sociais, assim como a baixa presença de torcedores do time gaúcho. Cerca de 20 pessoas ocuparam o setor de visitantes. GZH buscou informações e chegou a três motivos que explicam o esvaziamento da arquibancada colorada em Manta.