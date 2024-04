Em algum dos dois próximos jogos do Inter, Robert Renan será titular. A sequência de partidas longe do Beira-Rio, iniciada contra o Palmeiras e que segue agora com Athletico-PR e depois o Delfín-EQU, servirá, também, para tentar devolver um pouco de prestígio ao zagueiro de 20 anos e prepará-lo para reencontrar a torcida colorada. O grupo o abraçou novamente.