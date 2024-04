Para manter o embalo positivo na largada do Brasileirão, o Inter vai precisar quebrar um tabu jogando na Arena da Baixada neste domingo (21). A última vitória Colorada contra o Athletico-PR aconteceu no Brasileirão de 2014. No time titular, que venceu por 1 a 0, esteve em campo o chileno Aránguiz. Alan Patrick ficou no banco de reservas. Sete personagens daquele jogo, no entanto, estão oficialmente aposentados.