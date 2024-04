O Inter inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro neste sábado (13), às 18h30min, diante do Bahia, no Beira-Rio. O duelo colocará frente a frente dois times que têm semelhanças na forma de jogar e chegam pressionados por resultados negativos em seus estaduais. O Desenho Tático de GZH projeta o duelo entre as equipes de Eduardo Coudet e Rogério Ceni.