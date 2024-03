Uma tentativa de roubo de celular precedida de agressão foi registrada em um Boletim de Ocorrência na delegacia do Estádio Beira-Rio envolvendo a torcida do Inter. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (25), quando a equipe enfrentou o Juventude pela semifinal do Gauchão. A ação foi protocolada pelos torcedores Cassiano Cardoso e Natália de Lima dos Santos no setor atrás do gol sul.