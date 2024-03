Recém-chegado após problemas na logística, o lateral-esquerdo Bernabei já fez seu primeiro treino com os companheiros no Inter. Ainda assim, o jogador terá de aguardar um pouco mais para fazer sua estreia. Sem poder atuar no Gauchão, o argentino, que veio por empréstimo do Celtic, da Escócia, só deve fazer o primeiro jogo com a camisa colorada em abril.