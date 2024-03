A última contratação anunciada pelo Inter na janela de transferências foi Alexandro Bernabei. O lateral-esquerdo de 23 anos é o quarto argentino no elenco de Eduardo Coudet. Revelado pelo Lanús, passou as últimas duas temporadas no Celtic, da Escócia, e também atuou nas seleções de base da Argentina. Considerado um jogador veloz, aguerrido e muito ofensivo, ele chama a atenção por curiosas histórias na infância, como comer pombas e lagartos ou cuidar de carros na porta de um cemitério.