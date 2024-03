Os tempos hoje são outros. Vestir o recém-nascido com a roupinha do clube do coração ficou no passado. Estampar na porta do quarto que ali tem um novo torcedor se tornou quase arcaico. Sair da maternidade para o cartório e de lá para o estádio para que surja um novo associado está obsoleto. Agora, a prova de fanatismo (dos pais) surge antes do nascimento. É possível fazer a associação pré-natal.