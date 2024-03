É um momento de otimismo do Inter. E não é só pela primeira fase do Gauchão com 83% de aproveitamento, com direito a duas vitórias sobre os concorrentes da Série A nacional, Grêmio e Juventude. Nem pela vantagem nos matas. A fase é tão boa que, nesta semana, mesmo sem jogo, os colorados vão comemorar. Às 14h de terça-feira (5), muitos torcedores são aguardados no Salgado Filho para receber Rafael Borré. A chegada antecipada do atacante colombiano está confirmada, e ele pode estrear na Copa do Brasil, no dia 13.