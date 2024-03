A terça-feira (5) começou com as condenações do ex-presidente do Inter Vitorio Piffero e seu parceiro na diretoria Pedro Affatato por "estelionato, formação de quadrilha" e, no caso de Affatato, "lavagem de dinheiro". A decisão da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro diz referência à gestão 2015 e 2016 do clube. GZH lembra como foi o desempenho colorado dentro de campo nesse período.