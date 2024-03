Nem bem os jogadores haviam terminado de tomar banho no Estádio Mané Garrincha, e o Eduardo Coudet já falava sobre a partida contra Juventude, no próximo domingo (17), pela semifinal do Gauchão. Nesta quarta-feira (13), ao vencer o Nova Iguaçu o Inter conquistou a décima vitória consecutiva na temporada, mas o treinador evitou o clima de exaltação e destacou o foco no próximo compromisso.