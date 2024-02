Enquanto aguarda o desfecho da negociação para contratar o volante Thiago Maia, o Inter mira alternativas. Um nome sondado pelo clube nos últimos dias foi o de Bruno Gomes. Ele teria recebido, inclusive, um contato do técnico Eduardo Coudet demostrando interesse no seu retorno ao Estádio Beira-Rio, atitude que teria desagradado os dirigentes do Coritiba.